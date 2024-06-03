موقع ريال مدريد ينهار بعد إعلان صفقة مبابي

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انهار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد في الدقائق التي تلت إعلان التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجانية قادما من باريس سان جيرمان.

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وانتظر عشاق ريال مدريد البيان الرسمي بعد سنوات من المفاوضات التي لم تؤت ثمارها، وانهار الموقع الرسمي في الدقائق التي تلت التوقيع، بسبب عدم تمكنه من استيعاب حجم القراء الذين أردوا الاطلاع على البيان الرسمي، والذي بالكاد تكون من سطرين "توصل ريال مدريد وكيليان مبابي إلى اتفاق يصبح بموجبه لاعبا في ريال مدريد للمواسم الخمسة المقبلة".