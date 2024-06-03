ناغلسمان ينفجر بسبب استطلاع الرأي "العنصري"

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وصف يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، استطلاع الرأي الذي سأل المشاركين به ما إذا كانوا يريدون رؤية المزيد من اللاعبين البيض يمثلون المنتخب الوطني، بأنه "عنصري"، وقال إن الناس يجب أن "يستيقظوا".

كشف استطلاع للرأي أجرته محطة "دابليو دي آر" الألمانية ضمن فيلم وثائقي أن 21 في المئة من المشاركين صوتوا بنعم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن تصريحات ناغلسمان جاءت بعدما انتقد جوشوا كيميتش، لاعب المنتخب الألماني ونادي بايرن ميونخ، الاستطلاع.

وقال ناغلسمان، الذي يستضيف منتخب بلاده بطولة أمم أوروبا، لصحيفة "بيلد" : أوافق على أن هذا الاستطلاع عنصري. لدي شعور أننا بحاجة للاستيقاظ.