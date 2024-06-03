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مبابي نشر صورة له مع رونالدو

رسالة مبابي الأولى بعد الانضمام لريال مدريد.. صورة رونالدو

العربية. نت
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أعرب كيليان مبابي عن سعادته بعد انضمامه رسميا إلى نادي أحلامه ريال مدريد، بعدما انتقل إلى الفريق الإسباني في صفقة انتقال مجانية عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

ونشر المهاجم البالغ من العمر (25 عاما) رسالة عاطفية على شبكات التواصل الاجتماعي مصحوبة بأربع صور لزيارة سابقة قام بها إلى مدينة ريال مدريد الرياضية، عندما كان طفلا، من بينها صورة مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

من 3
(3 صور)

وقال مبابي: الحلم أصبح حقيقة، سعيد جدا وفخور بأن أكون جزءا من نادي أحلامي ريال مدريد، من المستحيل شرح مدى السعادة والحماس الذي أشعر به الآن، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم، أيها المدريديستا، وأشكركم على دعمكم.

وسيرتدي مبابي قميص ريال مدريد بعد سنوات عديدة من المفاوضات التي لم تؤت ثمارها، ويمتد عقده مع النادي الإسباني حتى 2029.

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