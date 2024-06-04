الإسباني هييرو مديراً رياضياً للنصر السعودي

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عيّن نادي النصر وصيف دوري روشن السعودي النجم الإسباني السابق فرناندو هييرو مديراً رياضياً يوم الثلاثاء بعد تخليه عن منصبه في نادي شيفاس غوادالاخارا المكسيكي.

وحل النصر ثانياً خلف الهلال في مسابقة الدوري، وخسر كأس الملك أمام الهلال ذاته بركلات الترجيح.

وحمل هييرو ألوان ريال مدريد بين 1989 و2003. وبعد مسيرة زاخرة مع الفريق العاصمي، خاض هييرو البالغ راهناً 56 عاماً فترات تدريبية متقطعة.



وتخلى الاتحاد الإسباني عن خدماته بعد أيام من الخروج المخيب من الدور ثمن النهائي لمونديال 2018 في روسيا، بعد أن كلّفه عشية انطلاق المونديال، وذلك بعد إقالة المدرب جولن لوبيتيغي لاتفاقه مع ريال مدريد على الاشراف على فريقه عقب انتهاء البطولة.

وكان هييرو يتولى منصب المدير الرياضي قبل المونديال، ثم أسندت إليه على عجل مهمة الإدارة الفنية في النهائيات. وقبلها خاض المدافع السابق تجربة تدريبية مع ريال أوفييدو في موسم 2016-2017. كما عمل مساعداً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، في موسم 2014-2015.

وعمل سفيراً لريال مدريد ثم عُيّن في أكتوبر مديراً رياضياً لشيفاس غوادالاخارا المكسيكي قبل أن يتركه في مايو الماضي.

و أمضى الغالبية العظمى من مسيرته في النادي العاصمي وتوّج معه بكل الألقاب الممكنة، بينها الدوري المحلي 5 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.

وخاض هييرو 89 مباراة دولية سجّل فيها 29 هدفاً، شارك في أربع بطولات لكأس العالم في 1990 و1994 و1998 و2002، وفي كأس أوروبا مرتين عامي 1996 و2000.