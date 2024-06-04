التعادل مع أوكرانيا لا يثير مخاوف مدرب ألمانيا

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أبدى جوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا رضاه التام عن تعادل فريقه بدون أهداف أمام نظيره الأوكراني، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الاثنين، مشيراً إلى أنه لا يملك شكوكاً في قدرات لاعبيه قبل بداية مشاركة الفريق في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا منتصف الشهر الجاري.



وقال ناغلسمان عقب المباراة التي جرت بمدينة نورمبرغ الألمانية: بشكل عام، أنا راض للغاية. لقد كانت مباراة جيدة مليئة بالشغف. بعد أسبوع من التدريب، بذلنا الكثير من الجهد. إنني واثق جدا من أننا سنخلق تلك اللحظة ونتمكن من هز الشباك وسيتبعه أهداف أخرى.

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وزاد ناغلسمان: كان لحظات كان بإمكاننا فيها استخدام المزيد من الحظ. لكن من السهل جدا من وجهة نظر المدرب القول إنه مجرد حظ. سنواصل التدريب من أجل ذلك، ومن الواضح أن الفوز دائما أفضل من التعادل أو الهزيمة.

وكانت المباراة الودية ضد أوكرانيا الاختبار قبل الأخير لألمانيا قبل أن تواجه اليونان يوم الجمعة القادم، وذلك استعداداً لمبارياتها في كأس أوروبا التي تفتتحها بمواجهة أسكتلندا ضمن منافسات المجموعة الأولى والتي تضم أيضا منتخبي سويسرا والمجر.

وفرط منتخب ألمانيا في تحقيق انتصار كبير بعدما تبارى لاعبوه في إضاعة جميع الفرص السهلة التي سنحت أمامهم طوال الـ90 دقيقة، وبلغ عددها 27 فرصة، كان أبرزها تسديدة ماكسيميليان بيير الذي وضع الكرة في العارضة في الدقيقة 61.