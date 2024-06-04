انسحاب دجوكوفيتش من بطولة رولان غاروس

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كشف منظمون في بيان يوم الثلاثاء أن الصربي نوفاك دجوكوفيتش حامل اللقب والمصنف الأول عالميا انسحب من فرنسا المفتوحة للتنس قبل مباراة في دور الثمانية بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال مباراة ماراثونية في الدور الرابع انتصر فيها على فرانسيسكو سيروندولو.

وأنهى هذا الانسحاب محاولة اللاعب الصربي تعزيز رقمه القياسي بالحصول على 25 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وسيؤدي إلى خسارته لصدارة التصنيف العالمي أمام الإيطالي يانيك سينر في وقت لاحق هذا الشهر.





وقال المنظمون: بسبب تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى تم اكتشافه خلال فحص بالرنين المغناطيسي، اضطر دجوكوفيتش، الذي كان من المفترض أن يواجه كاسبر رود في دور الثمانية إلى الانسحاب من رولان غاروس، ليتأهل الأخير إلى الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.

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وكانت المباراة الماراثونية التي أقيمت الاثنين ثاني مواجهة تواليا يخوضها دجوكوفيتش من خمس مجموعات بعد ملحمة سابقة أمام لورينزو موسيتي.

وقال الصربي إنه كان يعاني من الإصابة منذ أسبوعين مضيفا أن المشكلة تفاقمت حين انزلق خلال مباراته أمام سيروندولو.