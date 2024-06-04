مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مبابي
مبابي ووالدته فايزة العماري في مناسبة سابقة

خلاف بين مبابي ووالدته بعد ريال مدريد.. "المال ليس كل شيء"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

تسبب توقيع كيليان مبابي مع ريال مدريد يوم الاثنين بنشوب خلاف بينه وبين والدته فايزة العماري التي تتولى إدارة أعماله، إذ لم يعجبها المبلغ المقدم لابنها من قبل إدارة فلورنتينو بيريز، بينما أصر اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 على أن "المال ليس كل شيء".

وأعلن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا يوم الاثنين التوقيع مع مبابي الذي يعتبر على نطاق واسع أفضل لاعب في العالم حاليا، بعقد يمتد حتى 2029 وذلك بعد نهاية ارتباطه مع باريس سان جيرمان.

ووفقاً لموقع "ديفينسا سنترال" الإسباني يوم الثلاثاء فإن فايزة العماري التي كانت تنوي استخدام الأرقام التي يحصل عليها ابنها من باريس سان جيرمان من أجل الحصول على أرقام أكبر من ريال مدريد، اصطدمت بموافقة كيليان على ما عرضه عليه فلورنتينو بيريز رئيس النادي العاصمي.

رونالدو يرسم لريال مدريد خطة تقديم مبابي رياضة رونالدو يرسم لريال مدريد خطة تقديم مبابي

ووفقاً لمصادر مختلفة فإن مبابي كان يحصل على أكثر من 60 مليون يورو مع باريس سان جيرمان بما فيها رواتبه السنوية والعقود الأخرى، لكنه وافق على تقاضي 33 مليون يورو فقط مقابل اللعب مع ريال مدريد.

وسيكون راتب مبابي 13 مليون يورو سنوياً بعد خصم الضرائب، بينما سيحصل في كل عام على 20 مليون يورو مكافأة، إذ يعني ذلك أن دخل اللاعب الفرنسي السنوي انخفض إلى قرابة النصف.

وزاد الموقع: كانت والدة مبابي وعائلته يطمعون بالحصول على مبلغ يفوق ما كان يجنيه اللاعب من باريس، إلا أن كيليان كان صارماً عندما أكد أن المال ليس كل شيء، وأنه يريد اللعب في ريال مدريد، النادي الذي كان يحلم بارتداء قميصه منذ الطفولة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط