دي بروين يرحب بفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي

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فتح كيفن دي بروين الباب أمام إمكانية انتقاله لأحد أندية دوري روشن السعودي وذلك مع بقاء عام على انتهاء تعاقده مع نادي مانشستر سيتي.

ويميل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما لقبول تجربة جديدة في مسيرته الكروية، إذ أكد أنه يناقش وجهته المقبلة مع زوجته ميشيل.



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وقال نجم مانشستر سيتي لصحيفة "هيت ليتست نيوز" البلجيكية: "أدرس الأمر مع عائلتي، يتبقى عام في تعاقدي الحالي، لذا يجب أن أفكر فيما سيحدث".

وأشار: ابني الأكبر يبلغ 8 سنوات، ولا يعرف شيئا سوى إنجلترا ويسألني إلى متى سألعب في السيتي، وفي وقت ما يجب أن أتعامل مع الأمر بطريقة معينة.

وكان دي بروين انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2015 وتوج مع الفريق بـ 15 لقبا، ويعتبر على نطاق واسع أحد أفضل لاعبي خط الوسط بجيله.

ويضم الدوري السعودي مجموعة من زملاء دي بروين السابقين في مانشستر سيتي مثل رياض محرز وإيمرك لابورت، بالإضافة إلى زميله في المنتخب يانيك كاراسكو.