مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
كومباني
المدرب الشاب سيتولى تدريب العملاق البافاري

رومينيغه يبدأ الضغط على كومباني: يجب أن تفوز بالبطولات

ميونخ - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

طلب كارل هاينز رومينيغه، عضو المجلس الإشرافي لنادي بايرن ميونخ الألماني من البلجيكي فنسنت كومباني مدرب الفريق الجديد القتال للحصول على البطولات مع النادي منذ البداية.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن الرئيس التنفيذي السابق لبايرن، بعد اجتماع في مدينة بيليفيلد: أتمنى لكومباني كل النجاح لأنه إذا لم تفز بلقب مع بايرن ميونخ لمدة عام، فسوف يكون الأمر صعبا وزائدا عن الحد لأننا عانينا من الخروج دون أي بطولة بالفعل هذا العام.

بايرن يتراجع ويحاول إقناع توخيل بالبقاء رياضة بايرن يتراجع ويحاول إقناع توخيل بالبقاء


وأضاف رومينيغه :أعتقد أن لديه الفلسفة الصحيحة، وسألت بيب غوارديولا، الذي كان يلعب كومباني تحت قيادته حينما كان لاعبا لفترة طويلة، وقال إنه مقتنع بأنه مدرب مثير للاهتمام.

مادة اعلانية

وتابع : بايرن ميونخ يلعب كرة قدم هجومية ويسعى دائما لفرض سيطرته على مجريات المباريات. إنه يمثل هذه الفلسفة.

وقرر بايرن الانفصال عن مديره الفني السابق توماس توخيل في فبراير الماضي، وظل فترة طويلة يبحث عن مدرب جديد يخلفه في منصبه، قبل تعيين كومباني مدرب بيرنلي الإنجليزي الهابط إلى الدرجة الأولى الشهر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط