رومينيغه يبدأ الضغط على كومباني: يجب أن تفوز بالبطولات
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طلب كارل هاينز رومينيغه، عضو المجلس الإشرافي لنادي بايرن ميونخ الألماني من البلجيكي فنسنت كومباني مدرب الفريق الجديد القتال للحصول على البطولات مع النادي منذ البداية.
ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن الرئيس التنفيذي السابق لبايرن، بعد اجتماع في مدينة بيليفيلد: أتمنى لكومباني كل النجاح لأنه إذا لم تفز بلقب مع بايرن ميونخ لمدة عام، فسوف يكون الأمر صعبا وزائدا عن الحد لأننا عانينا من الخروج دون أي بطولة بالفعل هذا العام.
وأضاف رومينيغه :أعتقد أن لديه الفلسفة الصحيحة، وسألت بيب غوارديولا، الذي كان يلعب كومباني تحت قيادته حينما كان لاعبا لفترة طويلة، وقال إنه مقتنع بأنه مدرب مثير للاهتمام.
وتابع : بايرن ميونخ يلعب كرة قدم هجومية ويسعى دائما لفرض سيطرته على مجريات المباريات. إنه يمثل هذه الفلسفة.
وقرر بايرن الانفصال عن مديره الفني السابق توماس توخيل في فبراير الماضي، وظل فترة طويلة يبحث عن مدرب جديد يخلفه في منصبه، قبل تعيين كومباني مدرب بيرنلي الإنجليزي الهابط إلى الدرجة الأولى الشهر الماضي.
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