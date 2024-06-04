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لابورتا تشافي
لابورتا أقال تشافي من منصبه الشهر الماضي

لابورتا: تشافي طلب البقاء في برشلونة.. وغيّر كلامه

العربية.نت
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كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني أن المدرب السابق تشافي هرنانديز هو من طلب البقاء في شهر أبريل بعدما تقدم باستقالته من منصبه مطلع العام الجاري، مشيراً إلى أنه تفاجأ بتغيير حديثه عن مستقبل الفريق مباشرة بعد ذلك القرار.

وقال لابورتا في حوار مع قناة النادي يوم الثلاثاء: تشافي قام بعمل جيد مع برشلونة، وفي يناير عندما قرر الاستقالة قبلتها لأنه مشجع حقيقي للفريق.

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وأتبع: تراجع تشافي عن قرار الاستقالة وطلب الاستمرار في برشلونة، وسألته إذا ما كان يؤمن بالفريق الحالي وقال نعم، حينها كنت سعيداً بذلك.

وواصل: تفاجأت بتغيير خطابه بعد ذلك، وهنا عرفت أنه يجب علي التدخل وإعطاء الفريق دفعة أخرى، وكان هانزي فليك متاحاً، وتم التعاقد معه.

واعترف لابورتا بأن تعاقد غريمه التقليدي ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي "ليس أفضل الأخبار لبرشلونة" وأضاف: لدينا فلسفة أخرى وهي الرهان على الأكاديمية وسنتنافس مع ريال مدريد بأبناء النادي.

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