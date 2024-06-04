مصر تطلب استضافة السوبر الإفريقي

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أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية تقدمها بطلب رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، لاستضافة النسخة المقبلة من كأس السوبر الإفريقي.

وقال محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي بوزارة الرياضة المصرية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الاثنين، إنه بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم؛ تم التقدم للاتحاد الإفريقي؛ بملف لاستضافة السوبر الإفريقي، والذي يلعب فيه قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأضاف أن الملف بانتظار موافقة الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف).

وأقيمت آخر نسخة من بطولة كأس السوبر الإفريقي في السعودية العام الماضي، حيث توج بها فريق اتحاد العاصمة الجزائري، حامل لقب الكونفيدرالية، على الأهلي الفائز بدوري الأبطال بنتيجة 1-صفر.

وفاز الأهلي بنسخة الموسم الحالي بدوري الأبطال على حساب الترجي التونسي، فيما توج الزمالك بلقب الكونفيدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.