مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ريال مدريد
جانب من احتفالات ريال مدريد بالبطولة يوم السبت

موظفة في ريال مدريد تعتدي على رجل أمن بعد نهائي "الأبطال"

لندن - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

اتهمت إحدى موظفات ريال مدريد الإسباني بالاعتداء على أحد مسؤولي الأمن بعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت.

وأكدت شرطة لندن أنه تم توجيه الاتهام لموظفة في ريال مدريد بعد مزاعم بالاعتداء على أحد مسؤولي الأمن بعد فوز النادي الإسباني على بوروسيا دورتموند الألماني يوم السبت الماضي بنهائي المسابقة القارية.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة: تم اتهام ماريا هيرنانديز من العاصمة الإسانية مدريد، بالاعتداء ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة ويليسدن يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري.

"خيبة أمل" تصدم 270 مشجعا لريال مدريد رياضة "خيبة أمل" تصدم 270 مشجعا لريال مدريد

وأوضح البيان: تتعلق التهمة بحادث وقع في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، حيث وجه اتهاما إلى هيرنانديز، وهي موظفة بريال مدريد، بالاعتداء على أحد مسؤولي الأمن أثناء مشاجرة في ويمبلي.

وأحرز داني كارفخال وفينيسوس جونيور هدفي ريال مدريد في الشوط الثاني من عمر المباراة، التي انتهت بفوز الفريق الإسباني 2 - صفر على دورتموند، ليتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، ويعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود إعلان رسمي لكييف لضرب أهداف روسية بأسلحة غربية لكن بحدود
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط