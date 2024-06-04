موظفة في ريال مدريد تعتدي على رجل أمن بعد نهائي "الأبطال"

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اتهمت إحدى موظفات ريال مدريد الإسباني بالاعتداء على أحد مسؤولي الأمن بعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن يوم السبت.

وأكدت شرطة لندن أنه تم توجيه الاتهام لموظفة في ريال مدريد بعد مزاعم بالاعتداء على أحد مسؤولي الأمن بعد فوز النادي الإسباني على بوروسيا دورتموند الألماني يوم السبت الماضي بنهائي المسابقة القارية.

وجاء في بيان صادر عن الشرطة: تم اتهام ماريا هيرنانديز من العاصمة الإسانية مدريد، بالاعتداء ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة ويليسدن يوم الثلاثاء 18 يونيو الجاري.



وأوضح البيان: تتعلق التهمة بحادث وقع في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي، حيث وجه اتهاما إلى هيرنانديز، وهي موظفة بريال مدريد، بالاعتداء على أحد مسؤولي الأمن أثناء مشاجرة في ويمبلي.

وأحرز داني كارفخال وفينيسوس جونيور هدفي ريال مدريد في الشوط الثاني من عمر المباراة، التي انتهت بفوز الفريق الإسباني 2 - صفر على دورتموند، ليتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ15 في تاريخه، ويعزز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا باللقب.