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روبرتسون "يساراً" بعد إحدى مباريات ليفربول الموسم الماضي

نجم ليفربول: الفريق يتجه نحو المجهول

العربية.نت
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أبدى أندرو روبرتسون، نجم فريق ليفربول الإنجليزي استعداده للتحدي الجديد تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، وطالب مشجعي ناديه أن يكونوا منفتحين على العصر الجديد، رغم أن الفريق قد يتجه إلى المجهول.

وتم تعيين سلوت، مدرب فريق فينوورد روتردام الهولندي السابق، مديرا فنيا لليفربول رسميا مطلع الشهر الحالي، خلفا للألماني يورغن كلوب، الذي رحل عن الفريق بنهاية الموسم المنقضي.

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وكان روبرتسون أحد العناصر الأساسية لليفربول في حقبة كلوب الناجحة للغاية، التي استمرت 9 سنوات، لكنه يبدو حريصا على مواصلة العمل الجاد مع المدرب الجديد، إذ قال لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الثلاثاء: لم أتحدث مع سلوت بعد. أعتقد أنه سيتركنا للتركيز في كأس أوروبا. إنه تحد جديد ومثير. من الواضح أن العصر القديم كان مميزا جدا ويجب أن أكون ممتنا لكلوب ولكني متحمس الآن لقدوم المدرب الجديد بأفكار جديدة.

وأكد: كانت المواسم الماضية مميزة للغاية. ربما نتجه نحو المجهول بعض الشيء، لكن ينبغي أن يكون الأمر مثيرا. الفريق في وضع جيد، لقد قدمنا مستويات جيدة الموسم الماضي وترك كلوب النادي بوضع جيد.

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