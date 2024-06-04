نيمار: أعيش في ألم ومعاناة.. ولن أترك الهلال

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كشف النجم البرازيلي نيمار الذي يغيب عن الملاعب منذ سبعة أشهر، أنه يحرز تطوّراً "مؤلماً" في عملية تعافيه من الإصابة والعملية الجراحية التي خضع لها في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى، نافياً ما يُشاع عن تركه الهلال السعودي للعودة إلى فريق بداياته سانتوس.



وقال ابن الـ32 عاماً مساء الاثنين على هامش مزاد لصالح مؤسّسته الخيرية في ساو باولو: إنه أمر مؤلم، هناك الكثير من المعاناة، لكني في طور التعافي. مرّت سبعة أشهر منذ إصابتي، ولا يزال هناك بضعة أشهر أخرى، لكننا نصل إلى مرحلة التعافي والعودة للملاعب.

وانضم نيمار إلى الهلال في أغسطس 2023 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة ضخمة لكنه أصيب في 17 أكتوبر خلال مباراة دولية لمنتخب بلاده، ما حرمه من المشاركة أغلب الموسم مع الهلال الذي بصم على موسم قوي شهد سلسلة تاريخية للانتصارات المتتالية بلغت 34 مباراة وتوّج بثنائية الدوري والكأس المحليين.



وفي تصريح أدلى به الشهر الماضي، أفاد المدرب البرتغالي للهلال جورجي جيسوس أن نيمار لن يكون جاهزاً للمشاركة في مرحلة الاستعداد للموسم المقبل، لأنه لن يتمكن من التعافي من إصابته واللعب تنافسياً قبل شهر سبتمبر المقبل على أقل تقدير.

ولن يكون نجم برشلونة الإسباني السابق بصحبة المنتخب البرازيلي خلال مشاركته في بطولة كوبا أميركا المقرّرة في الولايات المتحدة بين 20 يونيو و14 يوليو، وعن هذا الأمر قال: إنه يحزنني. من المؤسف أن أضطر إلى البقاء بعيداً، لكني سأساند زملائي بطبيعة الحال.



وسُئل أخيراً عن الشائعات التي تتحدث عن عودته الموسم المقبل إلى فريق بداياته سانتوس، فأجاب: ما يُقال غير صحيح تماماً، لا يوجد أي شيء مخطّط له. ما زال هناك عام على عقدي مع الهلال وآمل أن أتمكن من تقديم موسم رائع.

وختم: صحيح أن سانتوس هو فريق قلبي وأود العودة يوماً ما، لكن ليس لدي خطة حالياً للعودة إليه.