أسطورة ألمانيا: نوير لا يقدر على المشاركة في كافة المباريات
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يتوقع أوليفر كان، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الأسبق، أن يلعب مانويل نوير، حارس المرمى الأساسي للمنتخب الحالي، مباريات أقل مع ناديه والمنتخب في المستقبل.
وقال كان في مقابلة مع "شبورت بيلد" يوم الأربعاء عن نوير البالغ من العمر 38 عاماً: بهذا العمر، لم يعد من الممكن أن تلعب من 50 إلى 60 مباراة بالموسم في أعلى المستويات.
وذكر "كان" الذي كان يعمل كرئيس تنفيذي لبايرن ميونخ قبل عام وأنهى مسيرته كحارس مرمى بعمر 39 عاماً: في الماضي، منحت مباريات لمايكل رنسينج، لكي أتمكن من استعادة نشاطي والتركيز بشكل كامل على المباريات الحاسمة. هو فقط من يمكنه تقرير المدة التي يريد أن يستمر بها في الملاعب.
وفيما يتعلق بمستقبل نوير مع المنتخب الألماني، قال كان: في مرحلة ما سيكون الأمر متعلقاً بإيجاد اللحظة المناسبة للرحيل. اختيار الوقت المناسب يعتبر تحديا مثل تقديم أداء على مستوى عالمي على مدار سنوات.
ورغم تذبذب مستوى نوير في المرحلة الأخيرة من الدوري مع ناديه بايرن ميونخ، يتوقع كان أن يقدم الحارس الدولي أداء جيداً في كأس أوروبا.
وأتبع: يمكنني تخيل وصول نوير لأفضل مستوى مع خبرته في بطولة أوروبا المقبلة.
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