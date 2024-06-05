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آخر تجارب كونتي التدريبية كانت مع توتنهام الإنجليزي

أنتونيو كونتي مدرباً جديداً لنابولي الإيطالي

روما - فرانس برس
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أعلن نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم العام الماضي، والذي عانى صعوبات كبيرة خلال الموسم المنصرم، تعيين أنتونيو كونتي مدرباً للفريق بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

وقال النادي في بيان: يُرحّب نابولي بأنتونيو كونتي الذي يستلم تدريب الفريق الأوّل بعدما وقّع عقداً مع النادي حتّى 30 يونيو 2027".

وعلّق الرئيس أوريليو دي لورينتيس في البيان: أنا فخورٌ للغاية لأن المدرب الجديد لنابولي هو أنتونيو كونتي. أنتونيو مدرب عالي المستوى، قائد، ومعه أنا واثق من أن إعادة التأسيس الضرورية ستبدأ بعد انتهاء الفترة التي خُتمت بفوزنا بلقب الدوري في العام الماضي، عقب مواسم عدة في قمة كرة القدم الإيطالية".

وأتبع: اليوم يمثّل بداية فصل مهم جديد في تاريخ نابولي.

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وقال كونتي: أنا سعيد ومتحمّس للجلوس على مقاعد بدلاء نابولي. يُمكنني أن أعِد بشيءٍ واحد وهو أنني سأقوم بكل ما في وسعي لتطوير الفريق والنادي. التزامي، معاً برفقة فريق عملي، سيكون أكيداً.

وكان كونتي (54 عاماً) الذي درّب يوفنتوس (2011-14)، منتخب إيطاليا (2014-16)، تشيلسي الإنجليزي (2016-18) وإنتر (2019-21) دون وظيفة منذ رحيله عن توتنهام الإنجليزي في مارس 2023، وبات خامس مدرّب لنابولي في الأشهر الـ12 الأخيرة.

وترك لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا الحالي، النادي بعد الفوز بلقب الدوري، ثم تبعه ثلاثة مدربين آخرين، هم الفرنسي رودي غارسيا ووالتر ماتزاري ثمّ فرانتشيسكو كالتسونا.

ووقّع كونتي عقداً براتب سنويّ يُقدّر بنحو ثمانية ملايين يورو بحسب وسائل الإعلام الإيطالية.

وأنهى نابولي الموسم المنصرم في المركز العاشر بفارق 41 نقطة خلف إنتر حامل اللقب.

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