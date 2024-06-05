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أندرييفا رولان غاروس تنس

أندرييفا تصعق سابالينكا وتبلغ نصف نهائي رولان غاروس

باريس - فرانس برس
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حقّقت اللاعبة الشابة الروسية ميرا أندرييفا مفاجأة مدوية وأصبحت أصغر لاعبة تبلغ نصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى في التنس منذ عام 1997 بعد تغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية عالمياً 6-7 (7/5) و6-4 و6-4 في الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الكبرى لهذا العام.

وعوّضت ابنة الـ17 عاما والمصنفة 38 عالمياً تأخرها أمام سابالينكا التي تعرضت لوعكة صحيّة، بمجموعة لتهزمها بعد مباراة استغرقت ساعتين و28 دقيقة، وضربت موعداً في نصف النهائي مع الإيطالية جاسمين باوليني.

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