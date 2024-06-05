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جاسمين باوليني لاعبة التنس
باوليني تتأهل لنصف نهائي رولان غاروس

الإيطالية باوليني تهزم ريباكينا وتبلغ نصف نهائي رولان غاروس

باريس - فرانس برس
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فاجأت الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة الخامسة عشرة عالمياً نظيرتها الكازاخية إيلينا ريباكينا الرابعة وأقصتها من الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس، بفوزها عليها 6-2 و4-6 و6-4 يوم الأربعاء.

وستواجه ابنة الـ28 عاماً التي تخوض أفضل موسم في مسيرتها، إما البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية والروسية الشابة ميرا أندرييفا يوم الخميس على بطاقة النهائي.

ولم يسبق لباوليني أن تجاوزت دور الـ16 في إحدى البطولات الأربع الكبرى أو حتى الدور الثاني في رولان غاروس.

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