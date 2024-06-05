باريس يهاجم مبابي: شخص "غير راقٍ".. والكل يصدقه

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لم تتوقف عاصفة انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد حتى الآن، إذ اتهمه ناديه السابق باريس سان جيرمان بأنه "غير راقٍ" ويتحدث دون دليل والكل يصدقه.

وانتقل مبابي إلى ريال مدريد بشكل رسمي يوم الاثنين الماضي بعد عام من الشد والجذب بينه وبين ناديه السابق باريس سان جيرمان، وبعد 24 ساعة من انتقاله اتهم مسؤولي الأول بالتعامل معه بشكل غير لائق مطلع الموسم الماضي.

وقال مبابي يوم الثلاثاء: قالوا لي إنني لن ألعب مع باريس سان جيرمان مجدداً، قالوها بشكل عنيف في وجهي، وجعلوني تعيساً، ولولا المدرب لويس إنريكي والمدير الرياضي لويس كامبوس لم أكن لألعب أبداً طوال الموسم الماضي.



وغضب مسؤولو باريس سان جيرمان من تصريحات اللاعب الفائز بكأس العالم 2018، وقال مصدر لوكالة "فرانس برس": مبابي غير راق، وللأسف يتحدث دون دليل والكل يصدقه.

وواصل: الرئيس ناصر الخليفي لم يتدخل أبداً في قرار يتعلق بالفريق، حتى المدرب لويس إنريكي أكد ذلك.

وجاءت تلك التصريحات ضمن سلسلة صراعات بين مبابي ونادي العاصمة الفرنسية، إذ كشفت صحيفة "ليكيب" أن اللاعب لم يستلم راتبه لشهري أبريل ومايو بالإضافة إلى امتناع الناي عن دفع راتب شهر يونيو الأخير في عقده، وسط محاولات من القانونيين لإيجاد حل يتعلق بهذا الأمر.