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باتريس موتسيبي
باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

تضارب حول موعد إقامة كأس إفريقيا 2025 في المغرب

باريس - فرانس برس
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تتضارب الأنباء حول موعد إقامة كأس أمم إفريقيا 2025 في موعدها أو تأجيلها إلى بداية عام 2026 لتجنب التصادم مع كأس العالم للأندية بنسختها الموسعة، بحسب ما ذكرت العديد من وسائل الإعلام، قبل أن ينفي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أنه اتخذ قرار التأجيل.

وقال فيرون موسينغو أومبا من جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يشغل منصب الأمين العام لـ"كاف" يوم الأربعاء لوكالة فرانس برس: المناقشات بلغت مرحلة متقدمة مع الأطراف المعنية. مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن القرار في وقت قريب.

وكان من المقرر في البداية أن يتم تنظيم النسخة الـ35 من المسابقة القارية في المغرب خلال صيف عام 2025 بهدف عدم حرمان الأندية الأوروبية من لاعبيها الدوليين الأفارقة في الفترة من يناير حتى فبراير، لكن تزامنها مع مونديال الأندية الذي سيشارك فيه للمرة الاولى 32 فريقاً في الولايات المتحدة اعتباراً من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025، طرح فكرة التأجيل.

وقال مصدر في الاتحاد الإفريقي إن تأجيل البطولة القارية إلى بداية عام 2026 هو "كلام مطروح، لكن لا يوجد شيء رسمي".

إقامة كأس أمم إفريقيا في المغرب بين يوليو وأغسطس رياضة عربية إقامة كأس أمم إفريقيا في المغرب بين يوليو وأغسطس

وسرعان ما نفى "كاف" عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" تأجيل البطولة. مضيفاً: ستجتمع اللجنة التنفيذية وتتخذ قراراً بشأن مواعيد كأس الأمم الإفريقية 2025، وسيصدر الاتحاد بياناً بعد ذلك حول هذه المسألة.

ولم تجرِ بعد قرعة تصفيات كأس إفريقيا المقبلة بين المنتخبات الـ48 المتبقية، بعد التصفيات الأولية في مارس الماضي والتي أتاحت لتشاد وليبيريا وجنوب السودان وإسواتيني التأهل إلى هذه المرحلة.

ومن المقرر أن تُقام نسخة عام 2027 من كأس إفريقيا في ثلاث دول هي أوغندا وكينيا وتنزانيا ولكن من الممكن أيضاً أن يتم تأجيلها.

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