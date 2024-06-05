حسام حسن: أزمتي مع صلاح "مختلقة".. وسأعلمه الإصرار

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نفى حسام حسن مدرب منتخب مصر وجود أزمة مع محمد صلاح قائد المنتخب، مشيرًا إلى أن مهاجم ليفربول الإنجليزي سيظهر تحت قيادته بمستواه المعهود لكن أكثر إصراراً لتقديم شيء لبلاده.

وغاب صلاح عن آخر مباراتين للمنتخب المصري أمام كل من نيوزيلاندا وكرواتيا في بطولة كأس عاصمة مصر الودية، وهما أول مباراتين للمدير الفني الحالي حسام حسن الذي تولى القيادة خلفا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من دور الستة عشر بكأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري.

وقال حسن في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: هناك أشخاص حاولوا أن يزرعوا في ذهن الجمهور المصري أن هناك أزمة مع صلاح، من الطبيعي وجود نجم كبير مثل صلاح مع المنتخب.

وأضاف: كل التخيلات التي كانت في الأذهان لم تكن في حساباتي، الواقع هو أنني سعيد منذ الفترة التي توليت فيها تدريب المنتخب، وسعيد بوجود القائد محمد صلاح، فهو لاعب ملتزم ومميز وسيظهر بمستواه المعهود لكن سيزيد إصراره لتحقيق شيء مع المنتخب.

ويستعد المنتخب المصري لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي السادس والعاشر من يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين، بفارق أربع نقاط عن بوركينا فاسو وغينيا بيساو أصحاب المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما تضم المجموعة كذلك منتخبات سيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.