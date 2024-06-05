رئيس سيتي: سنجد حلاً مناسبًا لغوارديولا

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أعرب خلدون المبارك، رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن توقعاته بإيجاد "الحل الصحيح" فيما يتعلق بمستقبل بيب غوارديولا، المدير الفني، لكنه لم يعط أي إشارة إلى ماهية ذلك الحل.

وألمح غوارديولا، الذي يمتد تعاقده مع مانشستر سيتي حتى 2025، إلى أن الموسم المقبل قد يكون الأخير له مع النادي، وذلك بعد أن قاد الفريق للتتويج بلقبه الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أنه طوال مسيرة غوارديولا التدريبية، يفضل المدرب الإسباني التوقيع على عقود قصيرة المدة وفي السابق دخل المراحل الأخيرة من عقوده قبل أن يوقع على عقود استمراره، لذلك يظل الوضع فيما بعد الموسم المقبل غير واضح.

وقال المبارك لقنوات النادي الإعلامية خلال حديثه في مراجعة نهاية الموسم: أجرينا هذه المحادثة عدة مرات مع غوارديولا من قبل على مدار سنوات عقده، غوارديولا كان ملتزما بشكل دائم لهذا النادي، وملتزم بكل عقد وقعه عليه معنا.

وأتبع: القرار بشأن مستقبله دائما ما يكون قرارا نتخذه سويا، ولا يوجد لدي شك في أننا، مثلما نفعل دائماً، سنجد الحل الصحيح الذي يناسب غوارديولا ويكون فى صالحنا.

وفاز غوارديولا بستة ألقاب للدوري الإنجليزي في آخر سبع سنوات بالإضافة للقب لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي وأربعة ألقاب لكأس رابطة الدوري منذ توليه تدريب الفريق في 2016.

وأكمل رئيس النادي الإنجليزي: من الصعب وصف ما حققه بيب لهذه المنظومة ولهذا النادي، بالكلمات، يمكنك أن تنظر للأرقام القياسية لأجل التاريخ، وهناك أعتقد أنه حقق تقريبا كل رقم قياسي في السجل.

وزاد المبارك: هذه أرقام قياسية أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية تحطيمها فى المستقبل، بداية من التتويج بستة ألقاب للدوري من آخر سبع ألقاب، وللفوز بأربعة ألقاب متتالية، ولعدد الانتصارات، إنه يستمر في تسجيل الأرقام القياسية.

وأضاف: ولكن أيضا إلى جانب هذا، أعتقد أن تأثيره كان متواجدا على كرة القدم. تغيرت كرة القدم الإنجليزية مع تطور نوع كرة القدم التي جلبها غوارديولا للدوري.