روديغر يطالب الألمان بالتعلم من ريال مدريد

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دعا المدافع أنطونيو روديغر يوم الأربعاء منتخب ألمانيا لتعلم كيفية حسم المباريات من ريال مدريد المتوج حديثا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتوج روديغر بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الأسبوع الماضي بعد فوزه 2-صفر على بروسيا دورتموند، الذي سنحت له العديد من الفرص للتسجيل خاصة في الشوط الأول.



وكان هذا اللقب 15 لريال مدريد في كأس أوروبا إذ لم يخسر في النهائيات لأكثر من 40 عاما.





وقال روديغر خلال مؤتمر صحافي بمقر المنتخب الوطني: ألمانيا وريال مدريد وجهان مختلفان. نتمتع هنا بنظام جيد جدا يناسب أسلوب لعبنا لكن ما يمكننا تعلمه من ريال مدريد هو كيفية حسم المباريات.



وزاد: كانت مباراتنا الأخيرة ضد أوكرانيا جيدة للغاية رغم التعادل السلبي لكن الشيء الذي كان ينقصنا هو الأهداف وهذا ما يمكن أن نتعلمه من ريال مدريد.



وسيطر الألمان يوم الاثنين على المباراة أمام أوكرانيا وسددوا في إطار المرمى وأهدروا مجموعة من الفرص الذهبية للتسجيل لكن شباكهم كادت أن تهتز في الدقيقة الأخيرة.



وأهدرت ألمانيا الفرص أيضا في نهائيات كأس العالم 2022 التي شهدت خروجهم من دور المجموعات للمرة الثانية تواليا.



وستلتقي ألمانيا مع اليونان الجمعة في مباراتها الودية الأخيرة قبل أن تستهل مشوارها في بطولة أوروبا 2024 في 14 يونيو ضد أسكتلندا في المجموعة الأولى.

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