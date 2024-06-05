رونالدو يطارد عدة أرقام قياسية في يورو 2024

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يحتاج البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تمريرتين حاسمتين فقط لمعادلة الرقم القياسي لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف على مدار تاريخ بطولات كأس أوروبا لكرة القدم.

ويعد التشيكي كارل بوبورسكي، هو أكثر لاعب صنعاً للأهداف في تاريخ اليورو بصناعة ثمانية أهداف، ويبتعد بفارق تمريرتين حاسمتين فقط عن رونالدو، الذي صنع ستة أهداف.

وستكون الفرصة متاحة أمام رونالدو ليحصل على لقب أفضل صانع أهداف خلال مشاركته في بطولة أمم أوروبا التي تقام في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو في ألمانيا.

ويشارك المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة مع منتخبات تركيا والتشيك وجورجيا.

وفي حال نجاح المنتخب البرتغالي في تخطي دور المجموعات والتأهل للأدوار الإقصائية وتمكن رونالدو من صناعة هدف في هذه الأدوار سينفرد رونالدو بلقب أفضل صانع للأهداف في الأدوار الإقصائية بالبطولات الأوروبية.

ويتقاسم رونالدو الصدارة مع راينر بونهوف (ألمانيا الغربية) وماركو فان باستن (هولندا) ، وتشافي هيرنانديز (إسبانيا)، وكارل بوبورسكي (التشيك)، وسيسك فابريغاس (إسبانيا)، إذ صنع كل منهم ثلاثة أهداف في الأدوار الإقصائية.

ويمكن لرونالدو أيضا أن يصبح أول لاعب يصنع أهدافا في أربع نسخ مختلفة، إذ تمكن من صنع أهداف في نسخ 2004 و2008 و2016.

وإذا نجح رونالدو البالغ من العمر 39 عاماً في صناعة أي هدف في البطولة سيكون أكبر لاعب يصنع هدفاً في تاريخ بطولات اليورو، وسيحطم رقم الهولندي أرنولد موهرت الذي صنع هدفاً بعمر 37 عاماً و23 يوماً، في مباراة منتخب بلاده أمام الاتحاد السوفيتي في نسخة 1988.

وإذا تمكن رونالدو من صنع خمسة أهداف في هذه النسخة سيصبح أكثر لاعب يصنع أهدافاً في نسخة واحدة من البطولة، إذ سبق لأربعة لاعبين صناعة أربعة أهداف في نسخة واحدة وهم اليوغسلافي ليوبينكو درولوفيتش (2000)، والتشيكي كارل بوبورسكي (2004)، والبلجيكي إيدن هازارد (2016)، والويلزي آرون رامسي (2016).