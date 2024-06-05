عطيف: أيمن يحيى سيضع هييرو في حيرة

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يرى عبده عطيف لاعب المنتخب السعودي السابق أن فرناندو هييرو سيواجه تحديا في مرحلة تقييم لاعبي الفريق وذلك بعد تعيينه يوم الثلاثاء كمدير رياضي لنادي النصر.

وقال عطيف لقناة "العربية": مرحلة تقييم اللاعبين ستكون الأصعب بالنسبة لهييرو كمدير رياضي في النصر، كونه لا يعيش في هذا البلد ولا يعرف الكثير عن اللاعبين.

وأتبع: هناك حالة من عدم الوضوح داخل صفوف النصر، إذ أظهر بعض اللاعبين تألقهم في آخر مباريات الموسم أمثال أيمن يحيى.

وعن كونه أحد متخذي قرار إقالة جولين لوبيتيغي من تدريب منتخب إسبانيا قبل يوم واحد من انطلاق كأس العالم 2018 بسبب توقيعه لريال مدريد قال عطيف: هييرو كان شرسا كلاعب وصاحب شخصية قوية، قرار إقالة لوبيتيغي ينم عن شخصيته الاندفاعية وغير المترددة.