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دي لا فوينتي
دي لا فوينتي قاد إسبانيا للفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2023

إسبانيا تمدد عقد المدرب دي لا فوينتي لمدة عامين

مدريد - فرانس برس
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أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد عقد مدرب المنتخب لويس دي لا فوينتي حتى عام 2026 بعد أربعة أشهر من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وسيتولى دي لا فوينتي وجهازه الفني مسؤولية المنتخب الوطني حتى عام 2026، وهو العام الذي ستقام فيه كأس العالم المقبلة في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال الاتحاد في بيان: أبلغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم المدرب الوطني بالاتفاق الفعلي لتجديد عقده، كما تم الإعلان عنه في فبراير، وكذلك تجديد طاقمه الفني.

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وتولى دي لا فوينتي تدريب منتخب إسبانيا في ديسمبر 2022 خلفا للمدرب السابق لويس إنريكي عقب إقصاء إسبانيا من ثمن نهائي كأس العالم 2022 في قطر على يد المغرب.

وكان عقد دي لا فوينتي سينتهي نظرياً في 30 يونيو الجاري في منتصف فترة إقامة كأس أوروبا في ألمانيا، لكنه تضمن بند تمديد تم تفعيله.

وقاد المدرب البالغ من العمر 62 عاماً منتخب إسبانيا إلى الفوز بدوري الأمم الأوروبية عام 2023 والتأهل إلى كأس أوروبا، حيث سيلعب في المجموعة الثانية مع إيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا وألبانيا.

وتسعى إسبانيا التي توجت بلقب بطل كأس أوروبا للمرة الأخيرة عام 2012 لاستعادة مجدها القاري تحت قيادة دي لا فوينتي الذي قاد المنتخب في 13 مباراة، حقق خلالها تسعة انتصارات مقابل تعادلين وهزيمتين.

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