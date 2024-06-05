لماذا يعتبر النجوم الفوز بـ"اليورو" أصعب من كأس العالم؟

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يعتقد كيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا والمنتقل حديثاً إلى ريال مدريد الإسباني أن التنافس للفوز بطولة كأس أوروبا أكثر صعوبة من كأس العالم كونها تضم منتخبات قوية في كافة المجموعات، كما تعتاد تلك المنتخبات على مواجهة بعضها البعض بشكل مستمر.

ولا يُعد مبابي أول اللاعبين الذين يؤيدون هذا الرأي، إذ أكد العديد من لاعبي ومدربي كرة القدم أن البطولة القارية الأوروبية أكثر حدة من منافسات كأس العالم.

وكانت فرنسا قريبة من تحقيق اللقب بقيادة ديدييه ديشامب على أرضها في 2016 لكنها خسرت بهدف دون مقابل في النهائي أمام البرتغال.

كما دخل منتخب "الديوك" منافسات يورو 2020 بدوافع كبيرة بعد الفوز بلقب بطل كأس العالم 2018 في روسيا، لكنه ودع البطولة من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح على يد سويسرا.

وقال مبابي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: اليورو أصعب من كأس العالم، فهي صعبة للغاية بداية من دور المجموعات، وكل الفرق تعرف بعضها.

وأضاف: فرنسا لم تفز باللقب منذ 24 عاماً، وهي فترة كبيرة لكن لا تضع ضغطاً علينا، وسنواصل الاستعداد من أجل تقديم بطولة جيدة. لم أتعلم شيئاً في كأس العالم 2018 لأننا فزنا باللقب، ولكن تلقيت صفعة في يورو 2020 بفشلنا في البطولة.

وزاد مبابي: يورو 2020 كانت نقطة سوداء في مشواري مع المنتخب، لكنها أكثر بطولة تعلمت منها، وساعدني ذلك في كأس العالم 2022 التي خسرناها بركلات الترجيح.

وسبق لتشافي هيرنانديز لاعب منتخب إسبانيا السابق أن شدد على صعوبة الفوز بلقب بطل كأس أوروبا مقارنة بالفوز بالمونديال.

وقال تشافي في تصريحات تعود إلى عام 2012: كأس أوروبا أصعب من كأس العالم وأكثر حدة، في كأس العالم، مع كل الاحترام فإننا قد نواجه منتخبات ضعيفة ، بينما في الـ"يورو" فإن كل المنتخبات قادرة على هزيمتك.

واتفق أندريس إنييستا وتشابي ألونسو ثنائي الجيل الذهبي لمنتخب إسبانيا مع زميلهما تشافي، في الرأي وأكدا على صعوبة البطولة القارية.

وقال إنييستا حينها إن المنافسة في يورو 2012 ستكون أصعب من المونديال الذي قاد إسبانيا خلاله للتويج باللقب عام 2010 في جنوب أفريقيا، وهو نفس ما قاله ألونسو في ذلك الوقت قبل انطلاق البطولة التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا.

كما اعتبر دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا أن الفوز بكأس أوروبا أكثر صعوبة من كأس العالم بعدما تصدر مجموعته في التصفيات ليقع في مجموعة في المتناول ضمت سلوفاكيا ورومانيا وأوكرانيا.

وأوضح تيديسكو: حجز مكان في التصنيف الأول ربما يكون ميزة صغيرة لأنه سيجنبك اللعب أمام ألمانيا والبرتغال وفرنسا، لكنه لا يجعل الأمر سهلا لأن الفوز ببطولة أوروبا من وجهة نظري دائما يكون أكثر صعوبة من الفوز بكأس العالم.

وقدمت بلجيكا أداء رائعاً منذ خروجها المفاجئ من دور المجموعات بكأس العالم الأخيرة في قطر ما أدى إلى رحيل المدرب السابق روبرتو مارتينيز والاستعانة بتيديسكو.