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محمد مران السعودية باكستان
مباراة الذهاب انتهت بفوز السعودية 4-0

منتخب السعودية يزور باكستان لأول مرة من أجل حسم التأهل

العربية.نت
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يلعب المنتخب السعودي في ضيافة نظيره الباكستاني يوم الخميس لأول مرة في تاريخه وذلك بحثاً عن حسم التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات المؤهلة إلى كأسي العالم وآسيا يوم الخميس.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأول في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن الأردن الثاني مع بقاء جولتين على نهاية التصفيات.

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وحقق السعوديون انتصاراً كبيراً على باكستان أواخر 2023 بأربعة أهداف دون رد في أول مباراة دولية تجمعهما، بينما سيلعب "الأخضر" في ستاد "جناح" بالعاصمة إسلام أباد لأول مرة في تاريخه.

وسجل حينها صالح الشهري هدفين وأضاف عبدالرحمن غريب وعبدالله رديف الثالث والرابع.

ويحتل منتخب باكستان المركز 195 في تصنيف "فيفا" الدولي، ويضم في صفوفه لاعبين محترفين في أندية إنجليزية وسويدية ودنماركية.

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