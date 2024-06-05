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نافاس
نافاس لعب مع ريال مدريد بين عامي 2014 و2019

موظف لدى حارس ريال مدريد: أجبرني على حمل سلاح

فرساي - فرانس برس
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قدّم موظف سابق عند حارس المرمى الدولي الكوستاريكي السابق كيلور نافاس الذي يستعد لمغادرة باريس سان جرمان بطل فرنسا نهاية الشهر، شكوى للتنديد بقيامه بمهام غير معلن عنها، وفقاً لما أفاد مصدر مقرب من المسألة.

واتهم الموظف البالغ من العمر 35 عاماً والذي عمل كمساعد في منزل الحارس الكوستاريكي وعائلته لقرابة عامين اعتباراً من مارس 2021، في الشكوى التي رفعها أمام محكمة فرساي وعلمت بها وكالة فرانس برس، نافاس (37 عاماً) بانتهاك قوانين العمل.

كما أكد أنه لم يوقّع على عقد عمل أو إقرار قبل التوظيف، وقام بمهام غير معلن عنها.

وقال إنه كان يعمل لفترات طويلة وفي ظروف عمل مفروضة عليه والتي "على أقل تقدير، غير رسمية فيما يتعلق بالقانون الاجتماعي الفرنسي". كما "أُجبر على النوم في غرفة رطبة وتفتقر إلى التهوية، وهي غرفة كان يعد فيها وجباته أيضاً".

وضمن سياق متصل، قال ياسين ياقوتي ولولا دوبوا، محاميا الموظف السابق، لفرانس برس: نافاس ارتكب بشكل واضح أفعالاً تتعارض مع جميع قواعد قانون العمل.

وأضافا: نتوقع من السلطة القضائية أن تتولى هذا الأمر الذي يشبه شكلاً من أشكال العبودية الحديثة التي يجب أن يُعاقب عليها.

وقال مكتب المدعي العام في فرساي لفرانس برس إن الشكوى لم تسجل "في الوقت الحالي".

وانضم نافاس إلى سان جيرمان في عام 2019 قادماً من ريال مدريد، ليعلن الشهر الماضي عبر حسابه على "إنستغرام" رحيله عن نادي العاصمة في نهاية الموسم، كما وضع في 24 مايو حداً لمسيرته الدولية مع منتخب بلاده بعد مسيرةٍ دامت أكثر من 15 عاماً.

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