نزاع الملكية يوقف المزاد على كرة مارادونا الذهبية

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أيدت محكمة فرنسية يوم الأربعاء طلبا تقدم به ورثة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا لوقف مزاد مزمع عقده لجائزة الكرة الذهبية التي حصل عليها النجم الراحل كأفضل لاعب في كأس العالم 1986 بالمكسيك.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن محكمة الاستئناف في فرساي ألغت حكماً قضائياً سابقاً سمح بمواصلة المزاد، رغم معارضة ابنتي مارادونا في نزاع على الملكية.

وحتى صدور الحكم النهائي بشأن نزاع الملكية، أمرت محكمة فرساي بفرض حراسة قضائية على الجائزة.

وظلت الجائزة مفقودة لعقود من الزمن، وتردد أنه تمت سرقتها من خزانة أحد البنوك بمدينة نابولي الإيطالية عام 1989 عندما كان يلعب مارادونا لفريق الجنوب الإيطالي.

وكشفت تقارير إخبارية أن الجائزة ظهرت مجدداً عام 2016 عندما اشتراها أحد هواة جمع العملات مقابل مبلغ صغير من المال إلى جانب جوائز أخرى، دون أن يعرف في ذلك الوقت هوية تلك الجائزة.

وخلص تقريران من الخبراء في وقت لاحق إلى أن هذه هي جائزة الكرة الذهبية لعام 1986، فيما طالبت ابنتا مارادونا بملكيتها بصفتهما ورثة اللاعب، وقالتا إنه لا يمكن بيعها في مزاد علني.

وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في 1986 حيث سجل مارادونا هدفا لا ينسى بيده خدع به حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون بعدما لمس الكرة بيده.