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في الدوري الإنجليزي تقنية الـ فار
تقنية الفيديو أثارت جدلاً واسعاً في الموسم الماضي بالدوري الإنجليزي

أندية الدوري الإنجليزي تصوت على مواصلة استخدام الـ"فار"

لندن - فرانس برس
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صوّتت أندية الدوري الإنجليزي لصالح مواصلة استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد المثير للجدل، في الموسم المقبل، بعد اجتماع لها يوم الخميس.

وأفادت التقارير أن 19 من أصل 20 نادياً في الدوري الإنجليزي صوّتت على مواصلة استخدام حكم الفيديو المساعد بعد اجتماع في مدينة هاروغيت.

وقالت شبكة "بي بي سي" إن ولفرهامبتون الذي دعا الشهر الماضي إلى إلغاء الاستعانة بـ"فار" بعد الكثير من الانتقادات، دعم إلغاءه.

ويحتاج قرار إلغاء الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد إلى موافقة 14 نادياً على الأقل.

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وبدأ استخدام التقنية في الدوري الإنجليزي في موسم 2019-2020 بهدف مساعدة الحكّام على تجنّب الأخطاء الواضحة التي شوّهت المباريات سابقاً.

وزادت عدة حالات جدلية عديدة حدثت في الموسم الحالي من انتقادات تجاه التقنية ما دعا إلى احتجاجات مدربي الأندية والمشجعين ضدها.

وستعتمد رابطة الدوري على نظام التسلل شبه الآلي في الموسم المقبل وذلك للمرة الأولى، بهدف تقليص الوقت الذي تتطلبه مراجعة القرارات الصادرة عن "فار".

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