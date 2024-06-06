استبعاد غريليش من قائمة إنجلترا في "يورو 2024"
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استبعد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا، جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي وهاري ماغواير لاعب مانشستر يونايتد، يوم الخميس من القائمة النهائية لمنافسات "يورو 2024" التي تقام في ألمانيا الأسبوع المقبل.
ودفع غريليش (28 عاماً) ثمن التراجع الكبير في مستواه بعد انتصاف الموسم وبات النجم الأكبر المستبعد من قائمة الـ33 لاعباً الأوليّة التي تقلصت إلى 26 بعد استبعاد ماغواير وجاراد برانثويت
وجيمس ترافورد وكيرتس جونز وجيمس ماديسون وجاريل كوانساه أيضاً.
وجاءت قائمة إنجلترا النهائية على النحو التالي:
حراسة المرمى: دين هندرسون وجوردان بيكفورد وآرون رامسديل.
مدافعون: لويس دانك وجو غوميز ومارك غيهي وإيزري كونسا ولوك شو
وجون ستونز وكيران تريبيير وكايل ووكر.
لاعبو الوسط: ترينت ألكسندر أرنولد وكونور غالاغر وكوبي ماينو
وديكلان رايس وآدم وارتون.
مهاجمون: جود بلينغهام وجارود بوين وإبريتشي إيزي وفيل فودن
وأنتوني غوردون وهاري كين وكول بالمر وبوكايو ساكا وإيفان توني
وأولي واتكينز.
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