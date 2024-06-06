استبعاد ماديسون وجونز من قائمة إنجلترا في يورو 2024
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غادر جيمس ماديسون وكورتيس جونز معسكر المنتخب الإنجليزي بعد إبلاغهما بأنهما لن يتواجدا في القائمة النهائية التي ستشارك في بطولة أوروبا 2024.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن غاريث ساوثغيت اختار الثنائي كجزء من القائمة الأولية التي تضم 33 لاعباً استعداداً للبطولة التي تقام في ألمانيا.
وشارك ماديسون في الدقيقة 61 كبديل في المباراة الودية التي أقيمت يوم الاثنين أمام منتخب البوسنة، والتي فاز بها المنتخب الإنجليزي بثلاثية نظيفة، بينما كان جونز بديلا لم يتم الاستعانة به، ولن يتواجد الثنائي في المباراة الودية الأخيرة المقرر إقامتها يوم الجمعة أمام أيسلندا.
وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان: غادر جيمس ماديسون وكورتيس جونز معسكر المنتخب الإنجليزي، بعد أن تم إبلاغهما بانهما لن يتواجدا في القائمة النهائية المشاركة في يورو 2024.
وأضاف البيان: نشكرهما على أنهما كانا جزءاً من استعداداتنا للبطولة.
وتدرب أنتوني غوردون مع الفريق عقب الغياب عن مواجهة منتخب البوسنة يوم الاثنين بسبب الإصابة، ولكن لويس دانك وهاري ماغوير ولوك شاو خاضوا مراناً منفرداً.
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