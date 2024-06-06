العراق يهزم إندونيسيا ويضمن صدارة مجموعته

1 دقيقة للقراءة

ضمن العراق صدارة مجموعته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بفوزه على مضيفه منتخب إندونيسيا بهدفين دون مقابل يوم الخميس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

ورفع العراق رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثماني عن إندونيسيا ضمن المجموعة السادسة التي تضمّ أيضاً فيتنام والفلبين.

وسجّل أيمن حسين (54 من ركلة جزاء) وعلي جاسم (88) هدفي العراق أمام مدرجات ممتلئة في العاصمة جاكرتا.

ولعب صاحب الأرض بعشرة لاعبين بعد طرد قائده جوردي أمات في الدقيقة 59.

وأهدر أيمن حسين مهاجم العراق ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وكان العراق الذي فاز ذهاباً على إندونيسيا 5-1 ويستقبل فيتنام في الجولة الأخيرة، ضمن وصوله إلى النهائيات القارية في السعودية 2027 وكذلك بلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال أميركا وكندا والمكسيك.