مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أيمن حسين العراق
أيمن حسين سجل هدفًا وأهدر ركلة جزاء أمام إندونيسيا

العراق يهزم إندونيسيا ويضمن صدارة مجموعته

بغداد - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ضمن العراق صدارة مجموعته في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 في كرة القدم، بفوزه على مضيفه منتخب إندونيسيا بهدفين دون مقابل يوم الخميس في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

ورفع العراق رصيده إلى 15 نقطة، بفارق ثماني عن إندونيسيا ضمن المجموعة السادسة التي تضمّ أيضاً فيتنام والفلبين.

وسجّل أيمن حسين (54 من ركلة جزاء) وعلي جاسم (88) هدفي العراق أمام مدرجات ممتلئة في العاصمة جاكرتا.

ولعب صاحب الأرض بعشرة لاعبين بعد طرد قائده جوردي أمات في الدقيقة 59.

وأهدر أيمن حسين مهاجم العراق ركلة جزاء في الدقيقة 74.

وكان العراق الذي فاز ذهاباً على إندونيسيا 5-1 ويستقبل فيتنام في الجولة الأخيرة، ضمن وصوله إلى النهائيات القارية في السعودية 2027 وكذلك بلوغ الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال أميركا وكندا والمكسيك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
حماس وفتح تبدأن جولة جديدة من مفاوضات "المصالحة الفلسطينية" حماس وفتح تبدأن جولة جديدة من مفاوضات "المصالحة الفلسطينية"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط