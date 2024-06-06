إيتو يهدد: مدرب الكاميرون سيكون وحيداً على أرض الملعب

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عادت معركة صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم مع وزارة الرياضة المحلية والمدرب البلجيكي مارك بريس، إلى السطح يوم الخميس بعدما أصدر الاتحاد بيانا أن مساعدي المدير الفني لن يكون مصرحا لهم دخول أرض الملعب.

وكان إيتو دخل في صراع علني بعدما عين وزير الرياضة نارسيس مويل كومبي، البلجيكي مارك بريس مدربا، ليعترض حينها الاتحاد عبر بيان رسمي قبل أن تمتد المشكلة علنا عندما ظهر مقطع مرئي للاعب برشلونة وإنتر ميلان السابق وهو يتحدث مع المدرب بحدة.

وبعد انتشار المقطع عاد إيتو وتصالح مع المدرب ما دفع الجماهير إلى الاعتقاد أن القضية قد انتهت، إلا أن الاتحاد الكاميروني نشر حكم المحكمة في ياوندي يوم الخميس القاضي بأن المساعدين المعينين من قبل وزارة الرياضة لن يكون معترفا بهم.

وأضاف القرار: أعضاء الإدارة الفنية المعينون من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني لكرة القدم هم فقط الذين يعترف بهم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومن يحصلون على الاعتمادات الرسمية. عواقب عدم الامتثال هي أن يكون المدرب بلا جهاز طبي أو مساعدين أو معالج فيزيائي وأو مدير فريق أول، ما قد يعرقل طريقنا نحو الانتصارات.

وأبان البيان أن مساعدي بريس لن يكون مصرح لهم التواجد على أرض الملعب وأن المدرب قد يكون وحيدا على الدكة إلى جانب لاعبيه البدلاء قبل مواجهتي الرأس الأخضر وأنغولا.