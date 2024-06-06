باوليني تواجه شفيونتيك في نهائي رولان غاروس

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بلغت الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة 15 عالمياً، المباراة النهائية الأولى لها في البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد تغلبها على الروسية ميرا أندرييفا (17 عاماً) يوم الخميس في نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية 6-3 و6-1.

واحتاجت ابنة الـ28 عاماً التي لم يسبق لها الذهاب أبعد من الدور الرابع في البطولات الأربع الكبرى، إلى ساعة و13 دقيقة لحسم المواجهة مع أندرييفا والتأهل إلى النهائي حيث ستواجه حاملة اللقب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً والفائزة بدورها على الأميركية كوكو غوف الثالثة 6-2 و6-4.