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فرحة الهدف الأول

بثلاثية باكستان.. المنتخب السعودي يتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات

العربية.نت
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ضمِن المنتخب السعودي تأهله إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 بعد فوزه في الجولة الخامسة على مضيفه باكستان صفر - 3.

وعاد المنتخب السعودي في المجموعة السابعة، من إسلام أباد بالفوز الرابع وبطاقة التأهل بالفوز على باكستان بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها فراس البريكان (26 و41) ومصعب الجوير (59).

ورفع فريق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن الأردن و8 عن طاجيكستان الثالثة، قبل اللقاء بينهما في عمان.

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتتأهل هذه المنتخبات لكأس آسيا 2027 تلقائيا.

وتغلب المنتخب العماني على الصين تايبيه خارج ملعبه 3 - صفر، بثلاثية من عبدالرحمن المشيفري في الدقائق 31 و55 و75، محققاً بذلك فوزه الرابع الذي وضعه بصدارة المجموعة الرابعة بـ12 نقطة وضمن تأهله الى الدور الثالث كونه يتقدم بفارق نقطتين عن قرغيزستان وخمس عن ماليزيا الثالثة، وذلك بعد التعادل بينهما 1-1 على أرض الأولى.

وأهدر المنتخب السوري في المجموعة الثانية، فرصة حسم التأهل الذي كان يكفيه التعادل، بعد الخسارة أمام كوريا الشمالية في لاوس صفر-1 بهدف قاتل.

وسجل الكوري الشمالي إل-غوان جونغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليمنح بلاده أمل التأهل بعدما باتت متخلفة بفارق نقطة فقط عن "نسور قاسيون".

وباتت المهمة صعبة الآن على فريق المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، إذ يختتم التصفيات يوم الثلاثاء المقبل على أرض اليابان المتصدرة والضامنة للبطاقة الأولى، فيما تلعب كوريا الشمالية مع ميانمار الأخيرة (نقطة واحدة).

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