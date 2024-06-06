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تير شتيغن نوير
مارك ومانويل في تدريب سابق مع منتخب ألمانيا

تير شتيغن: نوير يصيبني بالإحباط

العربية.نت
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اعترف مارك أندري تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني بخيبة أمله، نظراً لاختيار زميله المخضرم مانويل نوير للعب أساسياً مع المنتخب الألماني في كأس أوروبا "يورو 2024".

وقال شتيغن الذي أمضى الغالبية العظمى من مسيرته الدولية احتياطياً لحارس بايرن: الوضع ليس ممتعاً، لكن المدرب ناغلسمان اتخذ قراره وعلي أن أتقبله حتى لو أتفق معه، لكن بالتأكيد أن علاقتي مع مانويل جيدة ولن تتأثر.

وارتكب نوير خطأ فادحاً في ودية أوكرانيا الأخيرة والتي شارك بها عقب 18 شهراً من الغياب، إذ خرج من مرماه ومرر الكرة مباشرة للمنافس قبل أن يلغى الهدف.

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وعن ذلك قال كاي هافيرتز لاعب أرسنال والمنتخب الألماني لمجلة "كيكر" يوم الخميس: من 500 لحظة شيء مثل هذا يحدث مرة، ولكن في اللحظات الـ499 الأخرى ينقذنا نوير ويساعدنا في الفوز بالمباريات.

وختم: عندما تعرف أنه يتواجد في المرمى، يصبح لديك شعور مختلف.

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