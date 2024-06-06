مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أوريول روميو برشلونة
روميو شارك في 37 مباراة مع برشلونة بالموسم المنصرم

روميو: برشلونة خدعني.. وتسبب لي بـ"مشاكل"

العربية نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كشف أوريول روميو لاعب وسط برشلونة أن الأمور لم تسر كما خطط لها، وأنه لم يستمتع بالموسم المنصرم بعد عودته للفريق الكتالوني كما عانى من مشاكل ذهنية.

وقال روميو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: جاء برشلونة ووضع عرضه على الطاولة وأخبرني بأنني سأكون مهماً للغاية.. لكن كل شيء تحوَّل بطريقة أو بأخرى.

وأضاف: عندما كنت على مقاعد البدلاء، حاولت أن أضع نفسي في حالة ذهنية مناسبة عندما طلب مني تشافي أن أشارك، عندما أكون على أرض الملعب، يرتفع الأدرينالين وإذا خسرت مباراة لا أستطيع النوم.

أبرزها "خيانة لابورتا".. كشف أسباب طرد تشافي من برشلونة رياضة أبرزها "خيانة لابورتا".. كشف أسباب طرد تشافي من برشلونة

واعترف روميو متحدثاً عن أدائه: أما بالنسبة للجانب البدني، فهو ليس ما كنت أرغب فيه. كان هناك مشكلة ذهنية أيضاً.

وكان موسم برشلونة مخيباً للآمال إذ أنهى الفريق الموسم في المركز الثاني خلف غريمه ريال مدريد، كما ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان.

وتدرج روميو في الفئات السنية في أكاديمية برشلونة وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 2010 قبل الانتقال إلى تشيلسي بعد عام.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أيضاً فترات إعارة في فالنسيا وشتوتغارت قبل أن يقضي سبع سنوات في ساوثهامبتون ثم ينتقل إلى جيرونا ومنه إلى برشلونة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
واشنطن تسابق الزمن لإقناع حماس بقبول مقترح التهدئة في غزة واشنطن تسابق الزمن لإقناع حماس بقبول مقترح التهدئة في غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط