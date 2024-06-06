روميو: برشلونة خدعني.. وتسبب لي بـ"مشاكل"

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كشف أوريول روميو لاعب وسط برشلونة أن الأمور لم تسر كما خطط لها، وأنه لم يستمتع بالموسم المنصرم بعد عودته للفريق الكتالوني كما عانى من مشاكل ذهنية.

وقال روميو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: جاء برشلونة ووضع عرضه على الطاولة وأخبرني بأنني سأكون مهماً للغاية.. لكن كل شيء تحوَّل بطريقة أو بأخرى.

وأضاف: عندما كنت على مقاعد البدلاء، حاولت أن أضع نفسي في حالة ذهنية مناسبة عندما طلب مني تشافي أن أشارك، عندما أكون على أرض الملعب، يرتفع الأدرينالين وإذا خسرت مباراة لا أستطيع النوم.

واعترف روميو متحدثاً عن أدائه: أما بالنسبة للجانب البدني، فهو ليس ما كنت أرغب فيه. كان هناك مشكلة ذهنية أيضاً.

وكان موسم برشلونة مخيباً للآمال إذ أنهى الفريق الموسم في المركز الثاني خلف غريمه ريال مدريد، كما ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد باريس سان جيرمان.

وتدرج روميو في الفئات السنية في أكاديمية برشلونة وظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 2010 قبل الانتقال إلى تشيلسي بعد عام.

وأمضى اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً أيضاً فترات إعارة في فالنسيا وشتوتغارت قبل أن يقضي سبع سنوات في ساوثهامبتون ثم ينتقل إلى جيرونا ومنه إلى برشلونة.