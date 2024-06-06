شفيونتيك تهزم غوف وتبلغ نهائي رولان غاروس
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واصلت البولندية إيغا شيانتيك المصنّفة أولى عالمياً حملتها نحو التتويج بلقب رابع في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى في التنس، بعد تأهلها إلى النهائي بفوزها على الأميركية كوكو غوف الثالثة 6-2، 6-4 يوم الخميس.
وستلاقي شيانتيك إما الإيطالية جاسمين باوليني (المصنفة 15) والروسية ميرا أندرييفا (38) لاحقاً، في طريقها لتصبح أول لاعبة تحرز اللقب ثلاث مراتٍ متتالية منذ البلجيكية جاستين هينان في 2007.
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