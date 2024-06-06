غندوغان: "شارة القيادة" لا تعني مشاركتي أساسياً

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أكد إلكاي غندوغان، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، وضعه كقائد للمنتخب لا يجعله يتواجد في التشكيل الأساسي بشكل تلقائي وذلك قبل أسبوع من ملاقاة أسكتلندا في افتتاح بطولة كأس أوروبا "يورو 2024".



ولعب غندوغان لمدة 45 دقيقة في المباراة الودية أمام المنتخب الأوكراني التي أقيمت يوم الاثنين الماضي وانتهت بالتعادل السلبي وأثار أداؤه الانتقادات من قبل الجماهير والنقاد.



وقال غندوغان (33 عاماً) قبل مواجهة المنتخب اليوناني في المباراة الودية الأخيرة قبل خوض المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا إنه خرج من واحد من أصعب المواسم التي خاضها في مسيرته، مشيرا إلى أنه لعب لدقائق كثيرة خلال هذا الموسم.

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وأنهى لاعب خط الوسط موسمه الأول مع برشلونة بعد سبعة مواسم قضاها مع مانشستر سيتي، وتقريبا لعب كل المباريات، لأن فريق برشلونة لا يوجد لديه العمق الموجود في مانشستر سيتي وهذا يقلل من فرص حصوله على راحة.

وقال خلال تواجده بمعسكر المنتخب الألماني يوم الخميس: من الجيد أن يتم توزيع دقائق اللعب، حيث لم ألعب سوى 45 دقيقة أمام أوكرانيا، الهدف الآن هو أن أكون في أفضل حالة وأن أكون جاهزا لاستثمار كل شيء في البطولة وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية. لدينا أسبوع آخر بعد المباراة الودية. وهذا يساعدني إلى حد كبير.

ورغم أن غندوغان لديه مكانة مهمة بين اللاعبين الأساسيين الذين يعتمد عليهم المدرب يوليان ناغلسمان بسبب خبرته الكبيرة، لكنه قال بأنه سيقاتل من أجل حجز مكانه في التشكيل الأساسي مثل بقية اللاعبين.

وأضاف: كرة القدم الحديثة تغيرت. لم تعد الأمور منظمة بالطريقة التي تجعلك تقول أن القائد يجب أن يلعب دائما. مستوى الأداء مرتفع للغاية.



وزاد: لدينا الكثير من لاعبي كرة القدم العظماء. يجب أن تثبت نفسك طوال الوقت، بغض النظر عما إذا كنت القائد أم لا. يجب أن تمنح المدرب الشعور بأنك جاهز، وبعدها تقع على المدرب مسؤولية اختيار اللاعبين المناسبين.