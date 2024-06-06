فينيسيوس يستهدف المجد الدولي بعد التتويج بدوري الأبطال

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أكد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جورنيور يوم الأربعاء على أنه عازم على رفع لقبه الأول في مسيرته مع الـ"سيليساو" بفوزه بمسابقة كوبا أميركا في الولايات المتحدة، بعدما لعب دوراً أساسياً في فوز ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.

وتحدث فينيسيوس جونيور في مقطع فيديو بثه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، قائلاً: لم أفز بعد بلقب مع المنتخب، أتمنى أن أفعل ذلك الآن، لقد استعددنا بشكل جيد.

وانضم فينيسيوس، الذي سيبلغ 24 عاماً في 12 يوليو المقبل، إلى زملائه في المنتخب الوطني في أورلاندو بولاية فلوريدا يوم الأربعاء بعد أيام قليلة من الراحة عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي يوم السبت.

وسجل فينيسيوس الهدف الثاني في فوزه فريقه بهدفين نظيفين على بوروسيا دورتموند واختير أفضل لاعب في المسابقة.

وكان فينيسيوس قد سجل أيضاً الهدف الوحيد في نهائي 2022 الذي فاز به ريال على ليفربول الإنجليزي على ملعب "ستاد دو فرانس".

ويرافق فينيسيوس في التشكيلة لاعبان آخران من ريال هما المهاجم رودريغو والمدافع إيدر ميليتاو. والتحق أيضاً بالمنتخب المهاجم الشاب إندريك (17 عاماً) والذي يعتبر مستقبل كرة القدم البرازيلية والعالمية، على أن ينضم إلى "لوس بلانكوس" بعد كوبا أميركا.

وقال فينيسيوس: هذا الجيل قويّ ونريد أن نحقق أشياء عظيمة مع الـ"سيليساو".

وقبل انطلاق المنافسة القارية، تلعب البرازيل مباراتين وديتين أمام المكسيك يوم السبت وأميركا يوم الأربعاء.