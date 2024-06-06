مارتينيز: مستعد لـ"صراع" مع أستون فيلا بسبب الأولمبياد

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أكد الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز المتوّج مع منتخب بلاده بلقب مونديال قطر 2022 على أنه مستعد "لصراع" مع فريقه أستون فيلا الإنجليزي للسماح له بالمشاركة في أولمبياد باريس الشهر المقبل.

ولا يفرض القانون على الأندية ضرورة تحرير لاعبيها لخوض مسابقات كرة القدم في الألعاب الأولمبية في باريس التي تبدأ في 24 يوليو وتنتهي في 9 أغسطس المقبلين، أي قبل 6 أيام من انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأمل مارتينيز (31 عاماً) أن يكون واحداً من بين ثلاثة لاعبين ما فوق الـ 23 عاماً يتم استدعاؤه إلى التشكيلة الأرجنتينية.

وقال مارتينيز لقناة "تي واي سي سبورتس" يوم الأربعاء: أنا دائماً أضع الأرجنتين في المقام الأوّل، وإذا كان عليّ القتال مع فريقي فسأفعل ذلك.

وأتبع: أهم شيء بالنسبة لي هو كوبا أميركا ثم الألعاب الأولمبية. حلمي هو الفوز بالميدالية الذهبية.

وأضاف الفائز بكأس العالم 2022: أريد أن أخوض الألعاب الأولمبية لكن الأمر لا يعتمد عليّ وحدي.

ومن المحتمل أيضاً أن ينضم ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي إلى الفريق، حيث يجري حامل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات محادثات مع خافيير ماسكيرانو مدرب المنتخب الأولمبي.