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مبابي
مبابي رحل عن باريس بعد 7 سنوات قضاها مع الفريق

مبابي يشعر بـ"تأنيب الضمير" عقب الانتقال إلى ريال مدريد

العربية.نت
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كشف لوران بيران الصحفي في "لو باريزيان" الفرنسية الشهيرة أن النجم كيليان مبابي يشعر بتأنيب الضمير بعد تركه باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد وذلك بعدما رفض الأول توقيع عقد مع شقيقه الأصغر إيثان.

وأعلن مبابي في وقت سابق من العام الجاري رحيله عن باريس سان جيرمان قبل أن يوقع رسمياً مع ريال مدريد في الثالث من يونيو الماضي ولمدة خمسة أعوام.

وكان إيثان، الشقيق الأصغر لكيليان، يبدأ خطواته الأولى كلاعب في صفوف باريس سان جيرمان بعدما شارك في بعض المباريات، ونوت إدارة النادي الباريسي تجديد تعاقدها معه إذ ينتهي عقده الحالي بنهاية شهر يونيو الجاري، لكن الأحداث التي جرت بينها وبين شقيقه الأكبر دفعتها إلى العدول عن ذلك.

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وقال بيران: كانت إدارة باريس تنوي إبقاء إيثان في صفوف الفريق من خلال تقديم عقد احترافي له، لكن في الفترة الأخيرة ارتفع مستوى التوتر إلى أعلى مستوياته بينها وبين شقيقه كيليان.

وواصل: شعر كيليان بأن قرار رحيله أثّر على مستقبل شقيقه الصغير مع باريس، لكن الواقع يقول أن إيثان كان يتجه نحو تمديد تعاقده قبل أن تندلع الخلافات بين شقيقه وإدارة النادي.

وواصل: كيليان مبابي تأثر بشدة عقب ما حدث لشقيقه الصغير، بدا يشعر وأنه السبب بتحطيم حلم إيثان الذي كان يريد اللعب مع باريس سان جيرمان.

ولعب إيثان مبابي 5 مباريات مع باريس سان جيرمان خلال الموسم المنقضي في بطولتي الدوري وكأس فرنسا.

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