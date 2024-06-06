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منتخب فلسطين
منتخب فلسطين يتأهل لكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي

منتخب فلسطين يتأهل لكأس آسيا 2027 بالتعادل مع لبنان

الدوحة - د ب أ
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صعد منتخب فلسطين للدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، كما بلغ أيضاً نهائيات كأس آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية.

وتعادل المنتخب الفلسطيني سلبياً أمام ضيفه منتخب لبنان، يوم الخميس، في المباراة التي أقيمت بينهما بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة التاسعة بالتصفيات، التي شهدت أيضا فوز أستراليا بهدفين دون مقابل على مضيفتها بنغلاديش.

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف منتخب أستراليا (المتصدر)، الذي صعد أيضاً لنهائيات كأس آسيا، بخلاف صعوده للدور الثالث في تصفيات المونديال.

في المقابل، بقي المنتخب اللبناني في المركز الثالث بثلاث نقاط، وتذيل منتخب بنغلاديش الترتيب بنقطة واحدة.

ولم يتمكن المنتخبان الفلسطيني واللبناني من هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة.

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعات التسع إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وتتأهل هذه المنتخبات لكأس آسيا 2027 تلقائياً.

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