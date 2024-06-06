مورينيو: هاري كين لاعب "رائع" تنقصه "البطولات"

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رشح المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي بلقب الهداف في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" إذ وصفه بأنه "لاعب متكامل" يفتقد للألقاب.

وقال مورينيو، الذي درب قائد المنتخب الإنجليزي في توتنهام في الفترة من 2019 إلى 2021، إن الشيء الوحيد الذي ينقص كين هو التتويج بالألقاب، مشيرا إلى أنه كان سيقود توتنهام للتتويج بالألقاب لو لم تتم إقالته.

وفقد مورينيو وظيفته قبل أقل من أسبوع من مواجهة توتنهام لمانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة شهر أبريل 2021 ، مؤكداً بأنه لم ينس هذا الأمر حتى الآن.



وقدم كين، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2018، موسما رائعا مع بايرن ميونخ، وعن ذلك قال مورينيو في تصريحات نقلتها "إندبندنت": سجل أهدافا لتوتنهام، لإنجلترا، ولم يكن لدي أي شك في أنه سيسجل أهدافا لبايرن ميونخ.

وأضاف: هاري لاعب رائع ومتكامل، يسجل الأهداف من جميع أنحاء الملعب، ولكنه ليس أنانيا، يصنع لزملائه، ويتراجع للخلف، ويقوم ببناء اللعب، ويضغط، ويدافع.

وأردف: ما ينقصه هو التتويج بالألقاب، كان لاعبي المفضل في توتنهام وكنت سأفوز بلقب معه، ولكن تمت إقالتي قبل ستة أيام من المباراة النهائية.