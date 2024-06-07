الأهلي المصري يعلن إصابة الفلسطيني وسام أبو علي

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أعلن الأهلي المصري عن تعرض مهاجمه الدولي الفلسطيني وسام أبو علي لالتواء في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة لبنان بتصفيات آسيا المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأمم آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية.

وقال أحمد جاب لله، طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، يوم الجمعة، إن التشخيص المبدئي لإصابة أبو علي هي التواء في الكاحل.

وأضاف أن اللاعب تعرض للإصابة مع منتخب بلاده الفلسطيني خلال مواجهة لبنان يوم الخميس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، إذ خضع لفحص طبي كشف عن إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم.

وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

وأكد طبيب الأهلي تواصله المستمر مع اللاعب والجهاز الطبي لمنتخب فلسطين منذ انتهاء المباراة أمام لبنان، التي أقيمت يوم الخميس عقب شكوى اللاعب من وجود إصابة.