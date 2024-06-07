مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
وسام أبو علي الأهلي

الأهلي المصري يعلن إصابة الفلسطيني وسام أبو علي

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلن الأهلي المصري عن تعرض مهاجمه الدولي الفلسطيني وسام أبو علي لالتواء في الكاحل خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة لبنان بتصفيات آسيا المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأمم آسيا 2027 التي تستضيفها السعودية.

وقال أحمد جاب لله، طبيب الأهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، يوم الجمعة، إن التشخيص المبدئي لإصابة أبو علي هي التواء في الكاحل.

منتخب فلسطين يتأهل لكأس آسيا 2027 بالتعادل مع لبنان رياضة منتخب فلسطين يتأهل لكأس آسيا 2027 بالتعادل مع لبنان

وأضاف أن اللاعب تعرض للإصابة مع منتخب بلاده الفلسطيني خلال مواجهة لبنان يوم الخميس، والتي انتهت بالتعادل السلبي، إذ خضع لفحص طبي كشف عن إصابته بالتواء في الكاحل وكدمة في مشط القدم.

وسيخضع اللاعب للمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه والبرنامج التأهيلي الخاص به.

وأكد طبيب الأهلي تواصله المستمر مع اللاعب والجهاز الطبي لمنتخب فلسطين منذ انتهاء المباراة أمام لبنان، التي أقيمت يوم الخميس عقب شكوى اللاعب من وجود إصابة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ما هي أسباب تزايد دعم الشباب لأحزاب اليمين المتطرف في فرنسا وهولندا؟ ما هي أسباب تزايد دعم الشباب لأحزاب اليمين المتطرف في فرنسا وهولندا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط