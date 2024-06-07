الاتحاد السوداني: السعودية سبب "صدارتنا" في تصفيات المونديال

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كشف معتصم جعفر، رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، أن السعودية لعبت دورا كبيرا وهاما في دعم "صقور الجديان"، وهو سبب صدارة المنتخب لمجموعته في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتصدر السودان المجموعة الثانية بـ 7 نقاط متقدما على السنغال وجمهورية الكونغو وتوغو وجنوب السودان وموريتانيا.

وقال جعفر في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للاتحاد السوداني: نشكر الأشقاء في الاتحاد السعودي لمواقفهم الداعمة منذ اندلاع حرب السودان، واستضافتهم للمنتخبات وبرامجها الإعدادية ومعسكراتها ومبارياتها الإعدادية.

وأضاف: لا يمكن أن ننسى وقفة الاتحاد السعودي، فهي سبب رئيسي في استمرار المشاركات الخارجية وتصدر السودان لمجموعته في تصفيات كأس العالم.

وزاد رئيس الاتحاد السوداني: هو أمر ليس بمستغرب على السعودية.