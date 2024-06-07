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كينغدوم أرينا الهلال
"كينغدوم أرينا" أكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم من ناحية المساحة وأكبر ملعب مغطى من ناحية السعة الجماهيرية.

آل الشيخ يعلن زيادة السعة الجماهيرية لـ"كينغدوم أرينا"

العربية نت
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أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، زيادة السعة الجماهيرية لملعب "كينغدوم أرينا" الخاص بنادي الهلال إلى 26 ألف و700 مقعد.

وذكر آل الشيخ عبر حسابه في منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن سعة الملعب البالغة 18 ألفا و800 مقعد ستصل إلى 26 ألفا و700 مقعد،

وأضاف: سيتم استخدام تقنية سعودية خالصة ولأول مرة في الملاعب في العالم واستحداثها في الملعب وهي عبارة عن أعمدة مزروعة تحت أرضية الملعب تخرج لتغطية الأرضية بألواح ألومنيوم مزودة بتقنية الإضاءة الزراعية والتغذية والتهوية دون التأثير على أرضية الملعب مما يسمح بتدوير المنشأة خلال 48 ساعة بدلاً من 10 أيام لتسهيل الاستخدام بأقل تعارض ممكن، وسيتم تسجيل براءة الاختراع لدى الاتحادات الدولية لكرة القدم.

رسمياً.. "كينغدوم أرينا" يحتضن مباريات الهلال رياضة سعودية رسمياً.. "كينغدوم أرينا" يحتضن مباريات الهلال

وزاد آل الشيخ: سيتم أيضا تطوير للإضاءة وغرف الملابس وغرفة المؤتمرات وغرفة فحص المنشطات والعيادات الطبية واللاونجات المخصصة للجمهور … على أن يتكفل موسم الرياض بـ50% من تكاليف التطوير مقابل رعاية بتسمية المدرج بمدرج موسم الرياض لمدة ثلاث سنوات.

وكان الملعب الذي دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية احتضن في افتتاحه، كأس موسم الرياض بمشاركة أندية الهلال والنصر وإنتر ميامي الأميركي، والذي توج به الهلال بعد فوزه على إنتر ميامي والنصر، كما استضاف الفريق مباريات الهلال في بقية الموسم.

ودخل الملعب الموسوعة العالمية برقمين قياسيين كأكبر ملعب كرة قدم مغطى في العالم من ناحية المساحة، وأكبر ملعب مغطى من ناحية السعة الجماهيرية.

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