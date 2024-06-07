باوليني في مهمة "شبه مستحيلة" أمام شفيونتيك في نهائي رولان غاروس

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تواجه الإيطالية جاسمين باوليني مهمة شبه مستحيلة، عندما تلتقي البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الأولى على العالم وحاملة اللقب، في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

بينما كان قليلون يراهنون على عدم تأهل شفيونتيك لنهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي، كان تأهل باوليني من الجانب الآخر للقرعة للنهائي مفاجأة كبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن باوليني، 28 عاما، لم تعبر الدور الثاني في أي بطولة من البطولات الأربع الكبرى، حتى هذا العام، وفوزها على المصنفة الرابعة على العالم الكازاخية إلينا ريباكينا، 6 / 2 و6 / 4 في دور الثمانية يعد أحد مفاجآت البطولة.

ولكن باوليني قدمت عروضا قوية هذا العام، حيث بدأت بإنطلاقتها للدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة، وتوجت بلقب بطولة دوبي للأساتذة ذات الألف نقطة في فبراير الماضي.

وقالت باوليني عن شفيونتيك :"إنها لاعبة مذهلة. وهى شابة صغير للغاية، ولكنها حققت العديد من الإنجازات وبطولات الجراند سلام. هنا فازت بثلاثة ألقاب".

وأضاف :"إنها تقوم بعمل جيد في كل أسبوع، وهذا ليس سهلا. لذلك أكن لها احتراما كبيرا ".

وأردفت :"ولكن هدفي هو دخول الملعب يوم السبت وأن أحاول أن استمتع بالمباراة، وأن استمتع باللحظة وأن أحاول أن أقدم مباراة جيدة وتقديم عرض جيد في الملعب".

والتقت باوليني مع شفيونتيك مرتين من قبل حيث خسرت 2 / 6 و1 / 6 في براغ قبل ستة أعوام، و3 / 6 وصفر / 6 في الدور الأول ببطولة أميركا المفتوحة للتنس في 2022، وهي البطولة التي توجت بها شفيونتيك.

وقالت شفيونتيك :" واجهنا بعضنا البعض منذ فترة طويلة، لذلك أنا بحاجة للاستعداد فنيا، وأن أشاهد إلى أين تطورت لأن بالتأكيد هي تقدم أحد أفضل مواسمها، لذلك لابد أنها تغير إلى حد ما ".

وأضافت :" سنرى لأن، بصراحة، لم أشاهد مبارياتها، لذلك لا يوجد لدي الكثير لأقوله. سأركز فقط على نفسي وسأستعد فنيا وسأحاول الثبات على الأساليب الفنية للعبي".